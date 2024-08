“Taremi dal primo giorno mi ha impressionato. Ho giocato contro lui al Porto, lo abbiamo affrontato in Champions, ed è fortissimo. L'ho seguito in Nazionale e ci darà una grande mano anche a lui. Servirà tempo per adattarsi nel migliore dei modi ma ho fiducia: sarà una grande forza per noi. Non molla, non si ferma va sempre avanti e cerca di segnare sempre”.