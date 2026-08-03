VIDEO FCIN1908 / Mkhitaryan: "L'età non è un peso, so cosa posso dare all'Inter. Stankovic e Massolin..."

"Devo dare una mano e aiutare i giovani. È quello che cerco di fare, dentro e fuori dal campo". Henrikh Mkhitaryan lo sa bene, all'interno dell'Inter è una figura estremamente importante ed è uno dei motivi che hanno spinto il club nerazzurro a rinnovargli il contratto nonostante l'età (37 anni).

"La saggezza di Mkhitaryan è uno dei tanti elementi a cui si appellerà Cristian Chivu nel corso della stagione. L'allenatore nerazzurro ha voluto il suo rinnovo di contratto sia per la grande affidabilità che l'armeno ancora garantisce dal punto di vista atletico, ma anche per il ruolo che ricopre nello spogliatoio nerazzurro", sottolinea il Corriere dello Sport.

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"Nella stagione che sta per cominciare, così come nel precampionato in corso di svolgimento, Mkhitaryan si candida a essere sempre più riferimento non soltanto per i suoi compagni della prima squadra, ma anche per i giovani aggregati a cui Chivu tiene tanto e che già stanno dimostrando di poter dare un contributo alla causa".

(Corriere dello Sport)