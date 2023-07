Mondiale femminile al via, il messaggio dell’Inter per le proprie convocate

Sono 5 le calciatrici nerazzurre impegnate nella rassegna iridata che si terrà in Australia e Nuova Zelanda

Il 20 Luglio si alza il sipario sui Mondiali di calcio femminile 2023 che si disputeranno in Australia e in Nuova Zelanda. Saranno cinque le calciatrici nerazzurre impegnate nella rassegna iridata. Queste le convocate: Durante, Merlo (Italia), Van der Gragt (Olanda), Sønstevold (Norvegia), Thøgersen (Danimarca). Merlo è convocata come riserva.