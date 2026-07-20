L'attaccante e capitano nerazzurro non ha potuto dare il suo contributo nel match contro la Spagna
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Lautaro non riesce a entrare a causa di una partita che prende un andamento difficilmente prevedibile: finisce così il suo Mondiale. Per la prima volta dal 1982 non c'è nessun giocatore dell'Inter a scendere in campo nella finale dei Mondiali, anche se rimane la presenza nerazzurra all'ultimo atto: una medaglia d'argento prestigiosa per il Toro, che porterà con sé alcuni ricordi indimenticabili di questa avventura mondiale, chiusa con tre gol e un assist decisivi per la sua Nazionale.
(inter.it)
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