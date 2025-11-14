FC Inter 1908
Manca ancora una partita del girone di qualificazione al Mondiale 2026, ma comincia già a delinearsi quella che sarà la competizione
Manca ancora una partita del girone di qualificazione al Mondiale 2026, ma comincia già a delinearsi quella che sarà la competizione del prossimo anno.

La Croazia, con al vittoria sulle Far Oer di stasera, ha staccato il pass per il torneo e si aggiunge alle squadre qualificate. Ancora da decidere chi passerà direttamente nel gruppo A tra Germania e Slovacchia, mentre all'Olanda, dopo il pari di oggi con la Polonia, manca solo l'aritmetica. Italia invece ai playoff.

Ecco le 30 qualificate ad oggi su 48 posti disponibili: Stati Uniti, Messico, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Iran, Argentina, Corea del Sud, Brasile, Uzbekistan, Australia, Giordania, Uruguay, Ecuador, Paraguay, Tunisia, Marocco, Colombia, Egitto, Algeria, Ghana, Sudafrica, Capo Verde, Qatar, Arabia Saudita, Inghilterra, Senegal, Costa d'Avorio, Francia, Croazia.

