Manca ancora una partita del girone di qualificazione al Mondiale 2026 , ma comincia già a delinearsi quella che sarà la competizione del prossimo anno.

La Croazia, con al vittoria sulle Far Oer di stasera, ha staccato il pass per il torneo e si aggiunge alle squadre qualificate. Ancora da decidere chi passerà direttamente nel gruppo A tra Germania e Slovacchia, mentre all'Olanda, dopo il pari di oggi con la Polonia, manca solo l'aritmetica. Italia invece ai playoff.