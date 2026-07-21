Sul suo social Truth, il presidente degli Stati Uniti afferma che i Mondiali sono stati un "successo spettacolare"

Gianni Pampinella
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I mondiali sono stati un "successo spettacolare! Voglio ringraziare tutti coloro che vi hanno preso parte, e soprattutto le nostre eccezionali forze dell'ordine. Il rispetto di cui godono, unito al loro amore per il nostro Paese, ha reso questo grande torneo la Coppa del Mondo più sicura e spettacolare della storia, di gran lunga".

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Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. "Un ringraziamento anche a tutti gli altri protagonisti e, in particolare, al giovane e dinamico Andrew Giuliani e al fantastico presidente della Fia, Gianni Infantino, per l'ottimo lavoro svolto! Pochi riusciranno mai a eguagliare i suoi risultati nel portare la Coppa del Mondo a un livello che nessuno riteneva possibile", ha messo in evidenza Trump.

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