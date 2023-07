Giulio Donati non è più un calciatore del Monza: il contratto dell'ex difensore dell'Inter è scaduto il 30 giugno, e il giocatore lascia i biancorossi dopo 3 stagioni, ed è ora libero di cercare la sua prossima squadra da parametro zero. Il club brianzolo ha voluto salutare e ringraziare Donati con un messaggio postato sui propri canali social: "67 presenze in biancorosso. Eroe della promozione. Grazie di tutto Giulio!".