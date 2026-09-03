VIDEO FCIN1908 / Ausilio ha salutato l'Inter e lascia la Pinetina. Ad Appiano Marotta e Baccin

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Massimo Moratti è tornato a parlare dell'Inter. In particolare l'ex presidente ha commentato l'addio di Piero Ausilio dopo 28 anni nel club nerazzurro. "Quando perdi una persona di valore, chiaramente è un problema. Molte volte non ti rendi conto del peso di questa persona in società. Quando va via, poi te ne accorgi. Conosce la società, ce l’ha nel sangue. L’ha vissuta in tanti momenti diversi e sempre con l’obbligo di trovare qualcosa che facesse crescere la squadra. È una perdita di un pezzo del corpo dell’Inter".

COMO, ITALY - AUGUST 21: Head Coach Cristian Chivu of FC Internazionale attends during the FC Internazionale press conference at Inter Training Center in memory of Angelo Moratti at Appiano Gentile on August 21, 2026 in Como, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

MORATTI SULL'INTER DI CHIVU

"In questo momento, vedendo l’Inter e le partite che ha fatto fino adesso, guardando la rosa e anche la serenità che avverti nel gruppo, tenuto molto bene da Chivu, è certamente la squadra che promette di più. Gli inglesi fanno un campionato serio, continuo, pesante e se si ritrovano quindi in Italia, sono allenati certamente per fare un buon campionato anche qua".

(Radio Kiss Kiss)