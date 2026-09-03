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Il mercato estivo, per la Serie A, si è concluso nella serata di martedì 1 settembre alle ore 20 ed iniziano ad emergere retroscena su alcune operazioni che sembravano pronte a concludersi salvo poi vederle sfumare in un nulla di fatto.

Sabatini sul mercato Inter

Sandro, intervenuto sul suo canale Youtube, ha raccontato una notizia che riguarda proprio l'Inter, nel momento in cui il club nerazzurro era alla ricerca di un esterno destro, dopo l'addio di Dumfries e il mancato arrivo prima di Palestra, approdato al Chelsea, e poi di Khalaili, al quale il CONI non aveva concesso l'idoneità sportiva.

Ecco cosa ha raccontato Sandro Sabatini: "Ho saputo una notizia: Nico Gonzalez è stato per un giorno un giocatore dell'Inter. Quando l'Inter perde prima Palestra e poi Khalaili, nella grande foga di dire 'troviamone uno', Ausilio, Chivu e di conseguenza anche la società danno il via alla caccia immediata e trovano l'accordo con Nico Gonzalez. Non con la Juve però. Quando mettono a fuoco che l'accordo con Nico Gonzalez andava bene a Chivu ed Ausilio ma diventa sconveniente dare soldi alla Juventus che avrebbe poi reinvestito sul mercato, salta poi l'affare con Nico Gonzalez"