Il derby di Milano si giocherà sabato 31 ottobre. Turno alle 12.30 per i nerazzurri contro la Fiorentina domenica 25 ottobre

Eva A. Provenzano
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La Lega Calcio Serie A ha reso noti orari e date dalla sesta all'undicesima giornata della Serie A e ha quindi stabilito quando si giocherà il derby, alla decima giornata. L'Inter affronterà il Milan alla decima giornata: si gioca il 31 ottobre, sabato sera alle 20.45. Alle 12.30, domenica 25 ottobre si giocherà a San Siro la sfida con la Fiorentina.

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