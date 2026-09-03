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La Lega Calcio Serie A ha reso noti orari e date dalla sesta all'undicesima giornata della Serie A e ha quindi stabilito quando si giocherà il derby, alla decima giornata. L'Inter affronterà il Milan alla decima giornata: si gioca il 31 ottobre, sabato sera alle 20.45. Alle 12.30, domenica 25 ottobre si giocherà a San Siro la sfida con la Fiorentina.

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