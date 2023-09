GdS – Moratti, nessun malore improvviso: operazione programmata da tempo. Condizioni stabili

Nella giornata di ieri, l'ex presidente Massimo Moratti è stato sottoposto a un intervento al cuore. Appresa la notizia c'è stata subito grande apprensione tra i tifosi dell'Inter che hanno grandissimo trasporto per l'ex patron. Nulla di grave per Moratti, solo un intervento programmato.

"Un risveglio con la paura. E uno stato d’ansia diffuso in tutto il mondo interista. Ieri l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti è stato ricoverato all’ospedale Galeazzi di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento di angioplastica al cuore. Nessun malore improvviso, comunque: l’operazione, infatti, era stato programmato già da tempo e probabilmente è un altro passo dovuto dopo un’altra operazione effettuato circa cinque anni fa, sempre al cuore: possibile si sia trattato di un intervento di routine per la manutenzione di uno stent. Le sue condizioni, comunque, sono stabili e lo staff medico ha fiducia in un decorso positivo", spiega La Gazzetta dello Sport.