Allievo contro maestro. Cristian Chivu e José Mourinho questa sera saranno su panchine opposte per la prima gara del maxi girone di Champions League. Alla vigilia non sono mancate le battute in conferenza stampa dove lo Special One ha provato a mettere pressione alla sua ex squadra: "L'unica sorpresa è che negli ultimi anni non hanno vinto la Champions".

"Ma il tecnico rumeno ha “visto” il suo gioco e, qualche ora dopo, ha ribattuto, con un sorriso sornione: «La domanda da fare è se lui sarebbe stato contento se l’Inter l’avesse vinta davvero…». Insomma, un modo sottile per rimarcare l’ego di Mou. Senza polemica, però, perché il rapporto tra i due resta solido", sottolinea il Corriere dello Sport.

IDEA DI CALCIO DIVERSE

"Ad ogni modo, il portoghese può essere fonte di ispirazione per il modo di interpretare la professione, ma non per il suo stile di calcio. In questo senso, non lo è Mourinho, ma non lo è nessuno. Non si è rivelata altrettanto efficace, invece, in Europa. Ma ora si riparte da zero. «La Champions è bastarda. Anche quelli che la vincono devono superare determinati momenti e avere fortuna. Noi siamo arrivati fino ad un certo livello grazie alle idee e alla competenza. E ora, per lavoro e merito, molti pensano che possiamo arrivare fino in fondo. Ma noi vogliamo solo essere competitivi, essere all’altezza di questa competizione e di ciò che questo club ha raggiunto in questi anni». E allora, proprio in questa prospettiva, quello di questa sera al Bernabeu, è senza dubbio un test più che significativo. Insomma, non sarà un’Inter che si chiuderà. E ottenere un risultato positivo aiuterà a raggiungere l’obiettivo ottavi".

(Corriere dello Sport)