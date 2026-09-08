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Questa sera al Bernabeu in casa del Real non ci sarà Federico Dimarco, più per precauzione che per un vero e proprio infortunio. Presto Chivu potrebbe avere a disposizione anche l'ultimo arrivato dal mercato, come spiega La Gazzetta dello Sport:

"Procede spedita la rincorsa di Djed Spence verso la prima convocazione. Il ritardo nell’ingresso in squadra, come noto, è dovuto a un infortunio che l’inglese ha dovuto curare subito dopo il Mondiale. In pratica, ha cominciato da zero la preparazione atletica una volta arrivato all’Inter e ha perso anche qualche giorno in Inghilterra per ultimare le pratiche necessarie a ottenere il visto".

Getty Images

"Tuttavia non dovrebbe mancare molto al suo debutto: Chivu medita di inserirlo presto in gruppo e magari portarlo in panchina nella grande sfida del 19 settembre all’Olimpico contro la Roma. Spence, comprato per 31 milioni più bonus, è destinato a un ruolo di primo piano sulle fasce: non solo a destra ma anche a sinistra, dove ha giocato anche in America con la nazionale inglese. Chivu lo aspetta a braccia aperte: gli avrebbe fatto comodo al Santiago Bernabeu, vista l’assenza di Dimarco…", aggiunge Gazzetta.