L'analisi de La Gazzetta dello Sport tra i bilanci e i fatturati delle due squadre
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REAL-INTER
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La prima giornata della competizione per club più ricca al mondo mette di fronte il club che al mondo vale di più e quello che in Italia vale di più. Real Madrid-Inter: 7,7 miliardi di euro da una parte, 2,1 dall’altra. A tanto ammontano gli enterprise value di blancos e nerazzurri, secondo le ultime stime di Football Benchmark. Il Real batte nettamente la concorrenza europea, mentre l’Inter si è lasciata alle spalle le storiche rivali Milan e Juventus. Il divario economico tra le due leader di Spagna e Italia mostra plasticamente, e tristemente, quanto sia in ritardo la Serie A nella corsa alla globalizzazione di un pallone che non conosce confini e polarizza l’interesse di tifosi, tv e sponsor.
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