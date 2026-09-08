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REAL-INTER

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Si gioca questa sera Real-Inter al Bernabeu. Di fronte le due squadre di maggior valore del mondo e dell'Italia. Il margine sul valore dei due club è ancora molto ampio, come spiega La Gazzetta dello Sport:

La prima giornata della competizione per club più ricca al mondo mette di fronte il club che al mondo vale di più e quello che in Italia vale di più. Real Madrid-Inter: 7,7 miliardi di euro da una parte, 2,1 dall’altra. A tanto ammontano gli enterprise value di blancos e nerazzurri, secondo le ultime stime di Football Benchmark. Il Real batte nettamente la concorrenza europea, mentre l’Inter si è lasciata alle spalle le storiche rivali Milan e Juventus. Il divario economico tra le due leader di Spagna e Italia mostra plasticamente, e tristemente, quanto sia in ritardo la Serie A nella corsa alla globalizzazione di un pallone che non conosce confini e polarizza l’interesse di tifosi, tv e sponsor.

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