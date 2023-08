Intervista esclusiva a José Mourinho sul Corriere dello Sport in edicola lunedì 7 agosto: ecco la prima pagina del quotidiano

Intervista esclusiva a José Mourinho sul Corriere dello Sport in edicola lunedì 7 agosto. L’allenatore della Roma si è concesso al quotidiano verso l’inizio del campionato: “È la mia seconda vita”, si legge.

In taglio basso spazio al mercato invece: “Lukaku-Juve, sprint in 48 ore”. E si parla anche del futuro di Piotr Zielinski in casa Napoli.