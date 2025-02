Mourinho, arriva la stangata dopo Galatasaray-Fenerbahce: 4 giornate

Il tecnico è stato squalificato per due giornate 'per razzismo' e due giornate gli sono state date per aver usato una frase offensiva nei confronti del quarto uomo

Eva A. Provenzano Caporedattore 27 febbraio 2025 (modifica il 27 febbraio 2025 | 14:24)

Per lui si era mosso il Fenerbahce e pure Drogbaper spiegare che José Mourinho certo non è razzista. Ma non è bastato perché la federcalcio turca ha deciso di squalificare l'allenatore portoghese per quattro giornate dopo il derby di Istanbul contro il Galatasaray.