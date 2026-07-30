L'Udinese apre le porte alla stampa nel ritiro di Lienz con il consueto media day estivo. E il direttore sportivo Nani cerca di fare chiarezza sulla questione legata a Solet. Il difensore sembrava ormai prossimo all'Inter, invece tutto è saltato proprio sulla linea del traguardo a causa di presunti problemi fisici del centrale.

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Ma Nani smentisce: "Vorrei che tutti i calciatori della nostra rosa fossero infortunati e con problemi al ginocchio come Solet, vorrebbe dire che abbiamo raggiunto quasi la perfezione. Da quando è qui non ha saltato un allenamento e ha saltato una gara per precauzione. Non so questa storia da dove nasca, Ausilio è un ragazzo splendido e intelligente, così come Marotta, non viene da loro. Poi ognuno è libero di dire ciò che vuole", le parole riportate da Tuttomercatoweb.