L'Inter è arrivata a Hong Kong. I nerazzurri hanno raggiunto il ritiro asiatico, a due giorni dalla sfida amichevole contro il Manchester City, la prima delle tre gare prestigiose dall'altra parte del mondo.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Grande entusiasmo all'arrivo della squadra meneghina, come conferma l'inviato di Sky Sport:

"All’arrivo a Hong Kong, Chivu è stato molto gentile e disponibile nell’ accontentare tutti i tifosi, poco più di una centinaia, che aspettavano la squadra all'arrivo all'albergo che ospita il ritiro nerazzurro. Grande entusiasmo, soprattutto per gli italiani Bastoni, Barella e Dimarco. Diciamo che il nucleo azzurro dell’Inter - visto che ci sono giorni in cui si parla tanto di Nazionale - è quello che raccoglieva qui i maggiori consensi, almeno tra i tifosi che abbiamo incontrato.

L'Inter è arrivata dopo un viaggio lungo - 11 ore di aereo - per cui oggi non si è allenata perché ha riposato una volta arrivata qui in albergo. Domani ci sarà modo di fare una doppia seduta, una prima al mattino chiusa e una seconda invece al pomeriggio aperta alle telecamere.

Lì potremo entrare per mostrarvi come prosegue il lavoro dei giocatori. Anche perché domani sarà già vigilia della partita di dopo, domani contro il Manchester City. Una super partita, un big match, e quindi già domani la conferenza stampa ci sarà di Chivu un giocatore importante dell'Inter, così come del City con Maresca. Sicuro si alza un po' il livello di difficoltà.

"Dopo la partita contro la squadra Inglese, l'Inter andrà a Perth, in Australia, dove affronterà il Milan e la Juve il 5 e 8 agosto. Si entra un po' nel vivo della preparazione e gli ostacoli iniziano a essere quelli importanti".

Altro colpo dell’Inter dal City dopo Akanji:

“Il City è avversario ma anche serbatoio dove andare a pescare. L’anno scorso gli ultimi giorni di mercato l'Inter fece un colpaccio andando a prendere Akanji, che si è rivelato poi essere determinante nell'arco della stagione, quindi un grande acquisto di Marotta, Ausilio e Baccin".

Stones andrà a riformare la coppia che ha vinto al City con Manuel Akanji:

"Stones arriva a parametro zero, quindi sicuramente bisognerà vedere anche che tipo di continuità potrà dare alle sue prestazioni, perché il valore non si discute. Bisogna capire effettivamente la condizione, come sarà. Se quella del Mondiale dove ha giocato è anche all'alta intensità oppure negli ultimi anni di Premier, nell'ultima stagione non è sceso in campo sempre. È un grandissimo giocatore che ha avuto una grande storia, ha vinto tutto nel City, anche con Akanji, per cui si ricompone anche questa coppia che ha fatto felice Guardiola e gli inglesi”.