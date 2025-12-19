FC Inter 1908
Durante la gara tra Milan e Napoli di Supercoppa, il tecnico del Milan è stato protagonista di un battibecco con Oriali. Oggi il comunicato Napoli
Durante la gara tra Milan e Napoli di Supercoppa, il tecnico del Milan è stato protagonista di un battibecco con Oriali. Oggi il Napoli si è espresso nei confronti di Allegri con un pesante comunicato:

La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto.

 

