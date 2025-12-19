Durante la gara tra Milan e Napoli di Supercoppa, il tecnico del Milan è stato protagonista di un battibecco con Oriali. Oggi il Napoli si è espresso nei confronti di Allegri con un pesante comunicato:
Durante la gara tra Milan e Napoli di Supercoppa, il tecnico del Milan è stato protagonista di un battibecco con Oriali. Oggi il comunicato Napoli
La SSC Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati. Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con 33 telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto.
