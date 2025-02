Dopo il big match con la Juve abbiamo avuto per l’ennesima volta la riprova di quanto odio ci sia nei confronti dell’Inter. Non fosse bastata la sconfitta si è cercato in tutti i modi di far squalificare Lautaro Martinez per le presunte espressioni blasfeme a fine partita. È partita una battaglia social senza precedenti con l’unico obiettivo di colpire i nerazzurri. Con una cattiveria, con un’acredine sconcertante.