Come si era intuito da settimane, è Lele Oriali il team manager della nuova Nazionale targata Roberto Mancini. Per l'ex giocatore dell'Inter si tratta di un ritorno in azzurro, infatti aveva ricoperto lo stesso ruolo sempre con Mancini e con Conte. Come sottolinea il Corriere della Sera, l’altro rientro che fa notizia è quello di Leonardo Bonucci che aiuterà anche Mancini.

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"Vicino a lui Gagliardi, che nell’Europeo vinto nel 2021 era match analyst, e Maccarone, che aveva seguito Mancini pure nell’esperienza in Qatar con l’Al-Sadd. Il ruolo di maggior spessore, però, sarà di Alberto Bollini: sarà lui il viceallenatore, reduce dall’ottima esperienza con l’Under 19. E sarà lui la figura cui affidarsi realmente dentro una Nazionale che ha bisogno di un ricambio generazionale, considerata la grande esperienza di Bollini coi giovani".

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"Appuntamento il 25 settembre, con l’esordio in Nations League all’Olimpico contro il Belgio. La Nazionale è fatta. Tranne una figura che ancora manca, l’ultima, l’uomo che farà il capodelegazione. Il presidente Giovanni Malagò si è preso qualche giorno di tempo per decidere. In linea teorica potrebbe affidare l’incarico a Claudio Ranieri, già presidente del Club Italia. Ma l’indirizzo sembra essere un altro. Non è una figura banale: gli ultimi, per dire, sono stati Gigi Riva, Gianluca Vialli e Gigi Buffon. Malagò ha in testa di coinvolgere un grande ex azzurro: in corsa, tra i vari profili, ci sono quelli di Beppe Bergomi (già in ballo per fare il dt, un mese fa) e Angelo Peruzzi, che recentemente ha detto no a Lotito per un ritorno alla Lazio".

(Corriere della Sera)