VIDEO / L'Inter parte sempre 0-2: sta diventando un problema?

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Una delle sliding doors di Roma-Inter di sabato sera è il vero e proprio miracolo di Josep Martinez su Malen: il portiere, sul 2-1, para di faccia un tiro a botta sicura dentro l'area dell'olandese.

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Al termine dell'azione la reazione della panchina nerazzurra dice tutto: la mostra DAZN nella sua rubrica BordoCAM.

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Chivu in panchina va infatti a rivederla al monitor con il proprio staff, il tempo di ritornarci e Mario Cecchi esclama: "Mamma mia mister". E Cristian: "Che parata che ha fatto".