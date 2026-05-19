Il calciatore che piacerebbe pure all'Inter è tra i convocati del Mondiale e sta preoccupando lo staff tecnico e medico della Nazionale

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 maggio 2026 (modifica il 20 maggio 2026 | 00:32)

Tutti i riflettori sono puntati su Nico Paz. Quelli dei media argentini, più che sulle questioni di mercato sono puntati sulle condizioni del giocatore. Si è fatto male contro l'Hellas Verona e il Como ha escluso lesioni con Fabregas che sarebbe pronto ad impiegarlo nel prossimo fine settimana.

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Ma da quanto riporta Olè, giornale argentino, l'infortunio del numero 10 lariano al ginocchio sarebbe ben più grave. Per questo, a 23 giorni dal Mondiale, la Nazionale argentina avrebbe intenzione di spedire un medico in Italia per accertarsi di persona delle condizioni del giocatore. "Il medico esaminerà i referti e cercherà di parlare con lo staff medico del club e con Nico Paz stesso. Vale la pena sottolineare che Scaloni considera il ragazzo un giocatore chiave, tanto da averlo reso l'unico della nuova generazione ad avere un posto garantito nella rosa definitiva della nazionale argentina", si legge sul sito dello stesso giornale.

Chiaro che l'Argentina ha intenzione di convincere il Como di non schierare Nico Paz nell'ultima giornata di campionato per escludere qualsiasi rischio a poco meno di un mese dalla partita d'esordio ai Mondiali della Nazionale Campione del Mondo in carica contro l'Algeria.