Il centrocampista armeno non ha recuperato in tempo dall'affaticamento muscolare rimediato negli ultimi giorni

Altra tegola per l'Inter di Simone Inzaghi: Henrikh Mkhitaryan non ha recuperato dall'affaticamento muscolare rimediato negli ultimi giorni e, come riporta Sky Sport, ha appena lasciato Appiano Gentile. Il centrocampista armeno non partirà per Venezia, e salterà così la gara in programma domani pomeriggio.