Questa sera al De Kuip servirà una notte da vera Inter per tornare in Italia con i tre punti. Dopo la sofferta vittoria contro lo Shakhtar, la squadra di Chivu è chiamata a dare risposte importanti, soprattutto dopo la brutta prestazione nel derby. "Per rilanciare le possibilità di acciuffare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions servirebbe l’Inter di Dortmund, quando la squadra di Cristian Chivu ha - per usare un’espressione cara all’allenatore - ha mostrato la migliore versione di sé in Europa", sottolinea Tuttosport.

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"Al De Kuip l’obiettivo è dare continuità alla soffertissima vittoria con lo Shakhtar Donetsk arrivata grazie alla rete di Carlos Augusto dopo l’espulsione di Bastoni. Chivu ha recuperato alla causa Pavard che andrà a ingrossare una panchina dove siederanno anche quattro ragazzotti (Bovio, Stante, Lavelli e Mosconi)".

"Altro obiettivo della serata è quello di cancellare il ricordo del derby perso. Questo anche se l’asticella tra stasera e domenica, quando a San Siro si presenterà il Como, sarà molto alta per una squadra che sta attraversando un momento di appannamento fisico dovuto alla limitata possibilità di fare turnover oltre all’assenza, pesantissima, di capitan Lautaro. Il Feyenoord ha tutto per rendere complicata la notte agli interisti. Saranno infine quasi duemila i tifosi nerazzurri presenti stasera al De Kuip: il comune di Rotterdam ha organizzato per loro una fan zone. Stamani, infine, sarà a Milano Simone Lo Schiavo, vice di Baccin nell’area tecnica: si occuperà dell’Under 23".

(Tuttosport)