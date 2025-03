Nuovo San Siro, l’iter prosegue: occhio alla deadline di luglio. E i costi…

Prosegue l'iter per il nuovo stadio di Inter e Milan. L'ultima novità è relativa all'approvazione, da parte della Giunta del Comune di Milano, delle linee di indirizzo per lo sviluppo delle attività conseguenti alla proposta per l'acquisto dell'area stadio da parte dei club. Un atto che permette al Comune di dar seguito all'iter amministrativo e di aprire un avviso per la raccolta di eventuali manifestazioni di interesse sull'area.