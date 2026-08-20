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Arrivano conferme sull'interesse di alcuni investitori nei confronti dell'Inter, ma questo non vuol dire che Oaktree sia pronta a cedere il controllo del club nerazzurro, anzi. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, la società resta ancora saldamente nelle mani del fondo californiano:

"Ci sono conferme sull’interesse di investitori privati che, al momento, valutano la possibilità di entrare nel capitale nerazzurro con una quota di minoranza: tutta da verificare la disponibilità di Oaktree a vendere, ma ciò non modificherebbe comunque la struttura di controllo del club, saldamente nelle mani del fondo californiano".

"Proprio gli ultimi due anni con al timone Oaktree hanno portato una crescita commerciale evidente, accompagnata dai risultati in campo, con la finale di Champions raggiunta nella prima stagione e la combo scudetto-Coppa Italia vinti nell’ultima: anche il bilancio al 30 giugno 2026, che verrà approvato nell’assemblea dei soci di ottobre, si chiuderà in utile per il secondo anno consecutivo e sul fronte del fatturato le stime Gazzetta immaginano una cifra di 150 milioni per il segmento commerciale e di 90 per lo stadio. Insomma, i movimenti degli ultimi tempi attorno alle quote di minoranza del club sono figli anche di questo trend altamente positivo".

(Fonte: gazzetta.it)