Onana a Inter TV: “Grande lavoro di gruppo, siamo l’Inter e dobbiamo sempre essere…”

Andre Onana, grande protagonista contro il Benfica, ha commentato ai microfoni di Inter TV la prestazione del gruppo: "Un risultato meritato. Sono contento Abbiamo fatto un grande lavoro di gruppo e di squadra. Noi siamo l'Inter e dobbiamo sempre essere pronti per affrontare ogni rivale. Il Benfica è un rivale difficile e tosto, ma noi abbiamo fatto una grande gara. Abbiamo fiducia anche per la partita del week end. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, merito del lavoro fatto in settimane. Una grande prestazione".