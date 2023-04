Onana a Inter TV: “I nostri giocatori sono i migliori, ci abbiamo creduto dal minuto 1”

Andre Onana ha commentato con orgoglio il passaggio del turno in Champions League. L'Inter affronterà il Milan in semifinale. Queste le parole del portiere nerazzurro: "Molta soddisfazione, c'è stato molto lavoro. Abbiamo affrontato una grande squadra. Siamo una grande squadra, un grande gruppo. Per giocare nell'Inter non bisogna mai avere paura, sono con i migliori compagni che posso avere. Sono molto contento per questo passaggio di turno. Ci abbiamo creduto dal minuto 1, abbiamo lavorato tanto".