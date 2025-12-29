Le parole di Conte—
"Conte tutti lo adoriamo, anche quando va davanti ai microfoni, questa è strategia pura però. Chi gli crede più a certe uscite? Come fai a dire che sono tre squadra più forte del Napoli? Non puoi sempre mettere le mani avanti. Il Napoli è costruito per lo scudetto"
Sulla Juve—
"Il Pisa è una squadra veramente difficilissima da incontrare, ha perso sempre ma hanno faticato tutte le big. Zhegrova ha cambiato la partita, serviva un uomo che saltasse l'avversario. C'erano pochi spazi, perché il Pisa era messo bene. Credo davvero che Spalletti abbia portato qualcosa di magico. Se vinci queste partite sporche anche...io la considero da Scudetto.
Napoli e Inter sono più forti, ma è anche vero che Spalletti ha portato un'identità e una convinzione che se te la ritrovi lì a 5-6 giornate dalla fine, è sempre la Juve. Queste partite così bloccate devi avere la pazienza di far girare la palla, anche di subire fisicamente gli avversari. E la differenza te la fanno uomini come Zhegrova, che saltano l'uomo. Ed è stato così. Quando ti vengono a mancare Conceicao e Yildiz te lo bloccano, devi vincerle anche con queste mosse. E Koopmeiners in quella posizione non mi è piaciuto di nuovo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA