L'ex centrocampista Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Thuram non è Thuram da un po' di tempo, è pesante, non so cosa gli sia successo.
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fcinter1908 ultimora Orlando: “L’Inter ha bisogno di Lautaro. Cosa è successo a Thuram?”
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Orlando: “L’Inter ha bisogno di Lautaro. Cosa è successo a Thuram?”
L'ex centrocampista ha analizzato le ultime prestazioni dei nerazzurri, soffermandosi nello specifico sull'attacco
Dopo la partita in coppa contro il Bodo è un'Inter che pare aver accurato il colpo. È un'Inter che ha bisogno del suo leader Lautaro, perché con lui in campo si trasforma. L'Inter che non costruisce, non tira mai in porta, non l'ho mai vista prima. Il rientro di Lautaro è fondamentale, e credo che possa giocare con Pio Esposito".
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