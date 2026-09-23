Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Nando Orsi, ex calciatore, ha parlato così della lotta Inter-Roma per lo scudetto: “Quest’anno è stata costruita una squadra per competere per lo scudetto, ma nessuno lo dice per scaramanzia. L’Inter ha delle deficienze calcistiche che devono essere sistemate. La Roma è forte e brava, deve solo gestire le forze.

Getty Images

Chi dice il contrario lo fa per scaramanzia. La Roma ha un organico forte, la partita di sabato ha confermato che sono tra le più forti. Juventus, Milan e Napoli non mi sembrano squadre che possano competere: sono troppo altalenanti. Roma e Inter invece sono più pronte a livello tecnico e di rosa".