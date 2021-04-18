VIDEO / Napoli-Inter, le frasi più belle di Conte e Gattuso. Quando dissero...

Massimo Paganin è intervenuto negli studi di Inter TV per introdurre la sfida contro il Napoli: "Il Napoli ha una rosa importante che sa come giocare contro l'Inter. Ha come obiettivo quello di rientrare nella zona Champions. Si è ritrovata con delle difficoltà tra Covid e infortuni, da questo punto di vista sappiamo che è una squadra costruita con un'ottima ossatura. Ha deciso di giocare con un 4-2-3-1. Ha una rosa profonda e di qualità. stasera non è facile".

Inter brava a costruire

"L'Inter? Percorso importante di crescita. Prima con un trequartista che dava poco equilibrio, poi il cambiamento. Dal punto di vista difensivo la squadra ha fatto molto bene, tutti si adoperano nella fase difensiva. O fa pressing molto alto oppure riesce ad abbassarsi. I giocatori attaccano lo spazio con il tempo giusto. Senza questo accorgimento non arrivi a segnare. Non si può dire che l'Inter non costruisca, mi spiace. Ha segnato un numero importante di gol. Ha tempi di gioco definiti, in grado di fare la differenza. L'Inter con tre passaggi è arrivata a fare gol, poi in altre occasioni costruisce. Ma bisogna essere concreti e mettere sul campo l'azione migliore richiesta in quel momento. Gli esterni si cercano nell'area di rigore, sono fondamentali: attaccano lo spazio e segnano, servono i compagni", ha concluso Paganin.

(InterTV)