Che farà l'Inter quest'anno?

"In fuga non la vedo l'Inter quest'anno, ma rimane la più attrezzata. La differenza la farà la guida tecnica e lo staff nel riuscire ad azzerare una partita e spostare subito il focus su un'altra. Dovrà essere bravo l'allenatore a caricare e scaricare la squadra per ogni impegno. Se molli di testa in Italia, vai sotto".