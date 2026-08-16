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Presente negli studi di Sport Mediaset, Massimo Paganin, commentando l'amichevole dell'Inter contro il Betis, ha parlato anche dell'inizio della nuova stagione e del mercato nerazzurro. "Gli acquisti sono stati mirati dove serviva, in questo momento la squadra sta bene così. Dal punto di vista tecnico è la squadra più forte del nostro campionato. Ha dimostrato lo scorso anno che è la più forte del nostro campionato per mentalità, qualità della rosa, per qualità dei giocatori, anche Pavard che è in bilico. È la squadra da battere, in questi anni è cresciuta, non è cresciuta solo la squadra ma tutto ciò che sta intorno alla squadra".

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"Chivu ha un anno di esperienza in più e ricordiamoci che all'inizio della passata stagione nessuno avrebbe puntato su di lui, molti pensavano che non sarebbe arrivato alla fine della stagione. C'è ancora tanta ambizione e tanta voglia di fare, è nelle corde dell'allenatore. Forse qualche giocatore potrebbe essere inserito, ma quando il livello è così alto devi andare a prendere quei giocatori di quel livello. Bisognerà vedere se l'Inter avrà la forza dal punto di vista economico se avrà la forza di fare una spesa importante".

(Sport Mediaset)