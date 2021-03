Inter, Paganin: “Non è stata la partita più bella ma quella che contava di più”

L'ex giocatore nerazzurro ha parlato di partita sofferta e sporca e della grande importanza per l'Inter di aver conquistato i tre punti.

Massimo Paganin non ha dubbi sull'importanza della vittoria dell'Inter contro il Parma: "Una partita sporca, di quelle non giocate bene perché l'avversario non ti fa giocare bene. Poteva essere più complicata del previsto. Il Parma non aveva nulla da perdere, è all'ultima spiaggia. L'Inter ha fatto fatica soprattutto nel primo tempo. Ci può stare a questo punto del campionato".