Inzaghi, tentazione United. Che dovrebbe fare a fine stagione?

"Per lui è un grandissimo attestato di stima, se pensiamo anche a un anno e mezzo fa quando era sulla graticola, prima della finale Champions. Ora sembra che il mondo si sia rovesciato. Bravo Inzaghi, che si è messo in gioco e ha portato delle innovazioni all'Inter. Ho dei dubbi sul suo adattamento al mondo inglese. Portare lo schema a tre in un mondo che dietro gioca sempre a quattro non so se possa funzionare. Se centra Scudetto o Champions dovrebbe dire addio a fine anno? La Premier è l'università calcistica, è vero, ma se ragioniamo che devi andare al Manchester, che non è nell'èlite delle squadre che lottano per il campionato, credo che sarebbe complicato. Lui non avrebbe nulla da perdere, ma per me si scontrerebbe con una cultura che è diversa, tatticamente parlando".