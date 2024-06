"Torna sul centro sinistra ma è dura essere a proprio agio in questa Italia. E tracce di leadership non se ne vedono", il giudizio su Bastoni (voto 4,5). Darmian e Barella, invece, prendono 4. "Sempre in ritardo, è irriconoscibile come tutti gli interisti", il commento su Darmian. "Toccato duro da Freuler, poi lo lascia scappare nel primo gol. L'unico guizzo che trova è lo scavetto su punizione nel primo tempo. Anche lui è brutta copia di quello nerazzurro. Troppo brutto per essere vero", invece il giudizio su Barella.