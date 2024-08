”Di più, Palacios lascerà il campionato argentino come il centrale con la percentuale più alta di duelli difensivi vinti. In poche parole, c’è materiale a sufficienza per modellare Tomas come il vice Bastoni nello scacchiere interista. Ed è la missione alla quale si dedicherà Inzaghi a partire dalla prossima settimana”, precisa il quotidiano.