Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha fatto un focus sull'Inter a poche ore dal big match contro la Roma all'Olimpico

Marco Macca
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Nel suo editoriale per Sportitalia, Tancredi Palmeri ha fatto un focus sull'Inter a poche ore dal big match contro la Roma all'Olimpico, soprattutto sugli errori difensivi dei nerazzurri di questo inizio di stagione.

lautaro gol festa inter
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"Serve quello all’Inter, e serve un’accuratezza in marcatura e in fase difensiva che è stata troppo inaffidabile finora, al netto del giocare spregiudicati. Soprattutto Akanji è chiamato a maggiore concentrazione nel prendere le misure, e in generale non si può staccare totalmente la spina quando si ripiega senza palla, fosse anche solo in un paio di transizioni".

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FC Internazionale v Udinese Calcio - Serie A 2026/27
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"Quello svolgimento, più che il risultato finale stesso, sarà fondamentale per l’Inter, per capire se alla forza che è riconosciuta sarà unita quest’anno anche la cattiveria agonistica".

(Fonte: Sportitalia)

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