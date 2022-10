Pandev: “Barella avrebbe giocato nell’Inter del Triplete. Mkhitaryan? Sappiamo tutti che…”

"L'Inter ha forse svoltato con Calhanoglu davanti alla difesa. Mkhitaryan? Sappiamo tutti che l'Inter l'ha preso come vice Calha, voglio vedere cosa farà Inzaghi quando rientra Brozovic. Barella ha qualità, sente gli spazi. Bastoni gli dà una grande palla, stasera grandissimo gol, ha fiducia che forse prima gli mancava, quella sicurezza che non è facile sentirla. Barella poteva starci nella nostra Inter del Triplete, anche se noi giocavamo 4-2-3-1 e ora l'Inter gioca in un altro modo, ma anche Lukaku, ci potevano stare tanti di questa Inter"