Pandev a Inter TV: “Ringrazierò sempre i tifosi dell’Inter. Inzaghi sta facendo…”

Goran Pandev ha ricordato una sfida molto particolare giocata contro il Bayern Monaco, quella nell'anno successivo al Triplete: "Quella finale a Madrid rimarrà sempre nel nostro cuore e nel cuore dei tifosi. Come dicevano i miei compagni le finali non si giocano, le finali si vincono. 11 anni fa abbiamo perso in casa 2 a 1 e poi siamo andati là e abbiamo dimostrato tutta la nostra qualità. Non ce la facevo più ma quando ho visto che Eto'o aveva la palla ho detto fai l'ultima corsa e fai gol. Quando vedi una palla davanti dai il 1000 per cento per buttarla dentro, lui mi ha dato un pallone incredibile. Eravamo un po' in difficoltà. Le grandi squadre fanno così".