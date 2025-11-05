Intervenuto negli studi di Sky Sport, Goran Pandev , ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Kairat Almaty: "Era importante ritrovare il sorriso e il gol di Lautaro.

Una partita difficilissima perché hanno sbagliato tanti gol ma ho visto un'Inter un po' stanca: pensava di poterla chiudere nel primo tempo ma non ci è riuscita. Ma tre punti fondamentali, ha fatto il suo. Non ti puoi distrarre: nelle ultime 3-4 partite l'Inter ha concesso tanto e non deve fare certi errori come sul gol del Kairat, si sono addormentati".