Intervenuto negli studi di Sky Sport, Goran Pandev, ex calciatore, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Kairat Almaty: "Era importante ritrovare il sorriso e il gol di Lautaro.
Una partita difficilissima perché hanno sbagliato tanti gol ma ho visto un'Inter un po' stanca: pensava di poterla chiudere nel primo tempo ma non ci è riuscita. Ma tre punti fondamentali, ha fatto il suo. Non ti puoi distrarre: nelle ultime 3-4 partite l'Inter ha concesso tanto e non deve fare certi errori come sul gol del Kairat, si sono addormentati".
