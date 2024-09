Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jean-Pierre Papin ha parlato di Francia-Italia. L'ex attaccante predica calma quando si parla di Luciano Spalletti e delle sue difficoltà: "Nel calcio le squadre non si costruiscono in pochi mesi. Spalletti è arrivato da un anno, ha avuto poche occasioni per lavorare col gruppo e contro nazionali più organizzate e rodate non poteva fare miracoli. Con il tempo le cose miglioreranno".