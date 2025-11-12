FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini sicuro: “Roma da scudetto? Forse sì, ma deve perderlo l’Inter! Per me ha…”

ultimora

Sabatini sicuro: “Roma da scudetto? Forse sì, ma deve perderlo l’Inter! Per me ha…”

Sabatini sicuro: “Roma da scudetto? Forse sì, ma deve perderlo l’Inter! Per me ha…” - immagine 1
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A: "Se la Roma è da scudetto? Lo scudetto non si vince da soli, lo premetto.

Sabatini sicuro: “Roma da scudetto? Forse sì, ma deve perderlo l’Inter! Per me ha…”- immagine 2

La Roma è da scudetto, sì, ma lo deve perdere l'Inter. Anche il Napoli è superiore alla Roma, malgrado la classifica: il discorso vale anche per Milan e Juve.

Sabatini sicuro: “Roma da scudetto? Forse sì, ma deve perderlo l’Inter! Per me ha…”- immagine 3
Getty Images

Sono ottime squadre che faranno sicuramente il massimo. Forse la Roma ancora di più di Juve e Milan, ma poi dipende se lo perde l'Inter: ha qualcosa in più, io penso così".

Leggi anche
Van der Vaart: “De Vrij? Ho imparato ad apprezzarlo molto. È un giocatore che...
Romano svela: “Non è Lobotka il problema del Napoli! C’è un vero scontento e vi dico...

© RIPRODUZIONE RISERVATA