Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini , giornalista, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A: "Se la Roma è da scudetto? Lo scudetto non si vince da soli, lo premetto.

La Roma è da scudetto, sì, ma lo deve perdere l'Inter . Anche il Napoli è superiore alla Roma, malgrado la classifica: il discorso vale anche per Milan e Juve.

Sono ottime squadre che faranno sicuramente il massimo. Forse la Roma ancora di più di Juve e Milan, ma poi dipende se lo perde l'Inter: ha qualcosa in più, io penso così".