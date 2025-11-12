Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A: "Se la Roma è da scudetto? Lo scudetto non si vince da soli, lo premetto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Sabatini sicuro: “Roma da scudetto? Forse sì, ma deve perderlo l’Inter! Per me ha…”
ultimora
Sabatini sicuro: “Roma da scudetto? Forse sì, ma deve perderlo l’Inter! Per me ha…”
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A
La Roma è da scudetto, sì, ma lo deve perdere l'Inter. Anche il Napoli è superiore alla Roma, malgrado la classifica: il discorso vale anche per Milan e Juve.
Sono ottime squadre che faranno sicuramente il massimo. Forse la Roma ancora di più di Juve e Milan, ma poi dipende se lo perde l'Inter: ha qualcosa in più, io penso così".
© RIPRODUZIONE RISERVATA