Benjamin Pavard compie oggi 30 anni. Un compleanno professionalmente amaro per il difensore francese, che non sta sicuramente vivendo il periodo migliore della sua carriera. Il trasferimento al Marsiglia non sta andando secondo le aspettative: qualche panchina di troppo e un rendimento non eccezionale hanno alimentato i dubbi sul suo futuro, dal momento che il club transalpino non ha ancora manifestato l'intenzione di esercitare il diritto di acquisto dall'Inter e i nerazzurri non sembrano voler puntare nuovamente su di lui.
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Pavard compie 30 anni: Mondiale sfumato, futuro tutto da scrivere tra Inter e Marsiglia
Il difensore francese ha lasciato in estate i nerazzurri, ma il ritorno in patria non sta andando secondo le aspettative
A tutto ciò si aggiunge l'ipotesi, diventata ormai una certezza, che non riuscirà a partecipare al suo terzo Mondiale: dopo aver vinto da protagonista quello del 2018 e aver fatto da comprimario in quello del 2022, Pavard è progressivamente sceso nelle gerarchie del ct Deschamps, che non lo convoca ormai da mesi, finendo sostanzialmente fuori dal giro. L'ultima presenza con i Bleus risale al novembre 2024, e la concorrenza è talmente tanta da lasciar spazio a poche speranze. Una spirale negativa dalla quale "Benji l'interista" dovrà provare a uscire. All'Inter, al Marsiglia o chissà dove.
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