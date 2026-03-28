Il difensore francese ha lasciato in estate i nerazzurri, ma il ritorno in patria non sta andando secondo le aspettative

Benjamin Pavard compie oggi 30 anni. Un compleanno professionalmente amaro per il difensore francese, che non sta sicuramente vivendo il periodo migliore della sua carriera. Il trasferimento al Marsiglia non sta andando secondo le aspettative: qualche panchina di troppo e un rendimento non eccezionale hanno alimentato i dubbi sul suo futuro, dal momento che il club transalpino non ha ancora manifestato l'intenzione di esercitare il diritto di acquisto dall'Inter e i nerazzurri non sembrano voler puntare nuovamente su di lui.