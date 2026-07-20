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Dopo il mancato riscatto da parte del Marsiglia, Benjamin Pavard ha fatto ritorno all'Inter, e in questi giorni si sta allenando con il resto del gruppo nel ritiro in Germania. La Gazzetta dello Sport spiega quali sarebbero i pro di un'eventuale operazione recupero per il difensore francese: "L'Inter un anno fa mandò Benjamin Pavard al Marsiglia. Era il primo settembre, e Pavard un giocatore in calo di consensi. Sì, un campione del mondo, un ex vincitore della Champions, ma all'Inter deludente. Meglio puntare su Akanji. Undici mesi dopo, quei due sono pronti per giocare insieme. Akanji è diventato una colonna dell'Inter e Pavard è un uomo da rigenerare. Al Marsiglia ha iniziato bene, poi ha faticato ed è diventato un bersaglio dei tifosi. Niente, si ricomincia a Milano. A 30 anni compiuti da poco, ha tutto per essere importante per Chivu. Da capire se avrà ancora la testa da giocatore importante".

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"Cinque anni fa, Federico Dimarco tornava all'Inter e si parlava di lui come giocatore da cedere in caso di occasione, al massimo da rivalutare. Chi sia stato votato miglior giocatore dell'ultima Serie A, lo sapete: lui".