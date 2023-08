Cagliari, Ranieri tira un sospiro di sollievo: niente lesioni per Pavoletti

Sul fronte mercato, il nuovo acquisto Andrea Petagna ha sostenuto nel pomeriggio le visite mediche a Roma e presto, dopo le firme e l'annuncio ufficiale, dovrebbe mettersi a disposizione di Ranieri anche in vista della trasferta in Emilia. Nell'allenamento di questa mattina personalizzato per Desogus e Pereiro. A riposo Capradossi. In campo anche il nuovo acquisto Wieteska.