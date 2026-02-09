Giampaolo Pazzini, ex calciatore, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo di ieri sera, raccontando anche un retroscena: "Il lavoro di Chivu è importantissimo: al Mondiale per Club la squadra sembrava stanca stanca.
Lui ha fatto un lavoro empatico, ma è uno che le cose te le dice: ci ho giocato insieme, so che dopo Juve-Inter si è fatto sentire, è uno tosto".
