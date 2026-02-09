FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Pazzini svela: “Chivu è uno tosto, ci ho giocato: so che dopo Juve-Inter ha…”

ultimora

Pazzini svela: “Chivu è uno tosto, ci ho giocato: so che dopo Juve-Inter ha…”

Pazzini svela: “Chivu è uno tosto, ci ho giocato: so che dopo Juve-Inter ha…” - immagine 1
Giampaolo Pazzini, ex calciatore, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Giampaolo Pazzini, ex calciatore, intervenuto al tavolo di Pressing, ha commentato così la vittoria dell'Inter contro il Sassuolo di ieri sera, raccontando anche un retroscena: "Il lavoro di Chivu è importantissimo: al Mondiale per Club la squadra sembrava stanca stanca.

Pazzini svela: “Chivu è uno tosto, ci ho giocato: so che dopo Juve-Inter ha…”- immagine 2
Getty Images

Lui ha fatto un lavoro empatico, ma è uno che le cose te le dice: ci ho giocato insieme, so che dopo Juve-Inter si è fatto sentire, è uno tosto".

Leggi anche
Marocchi: “Può esserci una brutta notizia per le inseguitici dell’Inter e...
Cesari: “Non esiste il rigore per il Napoli, lo dirà anche l’AIA”. Trevisani...

© RIPRODUZIONE RISERVATA