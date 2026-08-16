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Nato a Londra il 9 agosto 2000, Diop Tehuti Djed-Hotep Spence ha iniziato a giocare fin da piccolo nella squadra del suo quartiere, il Peckham Town. Dopo aver trascorso un periodo con la Junior Elite di Croydon, Spence viene notato dal Fulham ed entra nell'Academy dei Cottagers. A 16 anni passa al Middlesbrough, squadra con cui esordisce da professionista. Nel 2021 va in prestito al Nottingham Forest, squadra con cui vince la Championship ottenendo la promozione in Premier League. Acquistato dal Tottenham Hotspur nel 2022, Spence viene mandato in prestito prima al Rennes, in Francia, poi al Leeds United e tra gennaio e giugno 2024 al Genoa. Tornato al Tottenham, Djed gioca una stagione da protagonista vincendo l'Europa League nel 2024/25: nella scorsa stagione l'esterno ha totalizzato 41 presenze, conquistandosi la convocazione al Mondiale 2026 con l'Inghilterra, competizione terminata con la conquista della medaglia di bronzo da parte della Nazionale dei Tre Leoni.

PECKHAM E UN ESEMPIO DA SEGUIRE

Spence è cresciuto a Peckham, quartiere nel sud di Londra: qui ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo del calcio. Il borgo londinese ha dato i natali anche a un altro grande giocatore della storia del calcio inglese: Rio Ferdinand, storico difensore centrale e colonna del Manchester United di Sir Alex Ferguson e della Nazionale inglese. Spence ha avuto il piacere di conoscere Ferdinand, ma fin da piccolo l'ex difensore ha rappresentato un esempio per lui e tutti i ragazzi di Peckham: il papà di Spence gli ha sempre raccontato la storia di Rio come un modello da seguire. Ogni volta che Djed passava davanti alla casa di Ferdinand suo papà gli ricordava da dove fosse partito un grande giocatore come lui: Rio è una parte importante della cultura dei ragazzi di Peckham.

IL TAEKWONDO

Da bambino Djed non giocava solamente a calcio: per un periodo Spence ha praticato il taekwondo, un'arte marziale nata in Corea del Sud, basata soprattutto sulla lotta con i calci. Il taekwondo è presente anche nel programma olimpico fin dall'edizione del 1988, tenutasi a Seoul.

UNA FAMIGLIA PIENA DI TALENTO

Oltre a Djed, calciatore professionista, la famiglia Spence ha diversi talenti: la sorella del nuovo esterno nerazzurro, Karla-Simone Spence è un'attrice e doppiatrice, che ha lavorato soprattutto in diverse serie e programmi della televisione inglese.

GIAMAICA E INGHILTERRA

Spence è nato a Londra da genitori giamaicani: esempio di multiculturalità, Djed afferma di sentirsi caraibico soprattutto nella sua passione per la musica e per il cibo tipico della Giamaica. I suoi tratti più tipicamente inglesi si riconoscono invece nel suo british humour e nell'apprezzare il tè per colazione.

LA LEGGENDA NERAZZURRA

La leggenda nerazzurra preferita di Spence? La sua risposta è molto semplice: R9, Ronaldo il Fenomeno. Ogni spiegazione sarebbe superflua, considerato che il brasiliano è uno dei giocatori più forti mai visti su un campo da calcio.

IL PERIODO AL GENOA

Come detto, Djed ha trascorso sei mesi in prestito al Genoa nel 2024, tra gennaio e giugno. Un'esperienza che gli ha permesso di conoscere la Serie A e il calcio italiano, oltre che a crescere umanamente. Durante quel periodo l'inglese ha condiviso lo spogliatoio con Josep Martinez, attuale portiere nerazzurro: a Genova i suoi compagni avevano soprannominato Spence Chill Guy, ragazzo tranquillo. "Why? Because I'm a Chill Guy!".

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LA PRIMA VOLTA A SAN SIRO

Nei sei mesi in rossoblu Spence ha collezionato in totale 16 presenze, tutte in campionato. Tra queste però ce n'è una più speciale delle altre: Inter-Genoa 2-1 del 4 marzo 2024 a San Siro, quando Djed è entrato in campo al 62' giocando i suoi primi 28 minuti nell'impianto milanese. Un'emozione difficile da dimenticare nello stadio che ora è diventato anche il suo.

GODSPEED

Sui suoi profili social Spence utilizza spesso l'hashtag GODSPEED, parola stampata anche su un braccialetto che porta spesso con sé. Per lui il significato sta nella parola stessa: ogni cosa nel mondo si muove alla velocità voluta da Dio: Djed è pronto ad affrontare ogni situazione, perché ha fede che ogni cosa è nelle mani di Dio.

NERAZZURRI D'OLTREMANICA

Spence è diventato il quinto inglese della storia dell'Inter: il primo è stato Gerry Hitchens, attaccante che ha giocato con l'Inter tra il 1961 e il 1962 collezionando 43 presenze e 20 gol. Sono invece più recenti Paul Ince, The Governor, centrocampista grintoso che ha vestito la maglia dell'Inter tra il 1995 e il 1997 totalizzando 73 presenze e 13 gol e Ashley Young, in nerazzurro tra gennaio 2020 e giugno 2021 con 59 presenze, 5 reti e la vittoria di uno Scudetto. A Milano Spence si riunirà con John Stones, il quarto inglese della storia dell'Inter, difensore con il quale ha condiviso l'avventura nel Mondiale nordamericano concluso con il terzo posto della Nazionale dei Tre Leoni.

GLI INTERESSI FUORI DAL CAMPO

Personaggio eclettico, con diverse passioni fuori dal campo, Djed ama passare il tempo con la sua numerosa famiglia, che lo segue e supporta in ogni momento. Tra gli altri interessi della sua vita c'è sicuramente la moda: Spence pensa che sia un campo fondamentale per esprimere la propria personalità.